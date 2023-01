Veículo que passou por cima do ator Jeremy Renner pesa 6 toneladas, diz site

Conforme o site The Independent, o veículo que passou por cima do ator Jeremy Renner, ator que interpreta o herói Gavião Arqueiro, da Marvel, pesa seis toneladas. Um automóvel médio pesa cerca de dois mil quilos, segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, ou seja, o veículo que passou por cima do artista pesa mais do que três carros.

Legenda: Ator publicou, em 2019, vídeo com a máquina Foto: Reprodução/Instagram

O acidente aconteceu no domingo (1º), enquanto Jeremy retirava neve da rua perto de casa, em Nevada (EUA). Ele teria tentado subir na cabine de um limpa-neve, chamado de snowcat, modelo Pistenbully para desligar a máquina, puxada por esteiras e do tamanho de uma caminhonete, quando acidentalmente o veículo esmagou sua perna. Jeremy queria ajudar a liberar um carro soterrado por uma nevasca.

Após o acidente, devido à gravidade do caso, ele foi socorrido de helicóptero.

Um vídeo publicado no perfil do Instagram do ator, em dezembro de 2019, mostra Jeremy conduzindo o limpa-neve envolvido no acidente.

Na terça-feira (3), o artista publicou e primeira imagem após o acidente. Na foto, uma selfie, o ator aparece em uma cama de hospital, com tubos no nariz e no pescoço.

"Agradeço a todos pelas suas palavras gentis. Estou muito confuso agora para digitar. Mas envio amor para todos vocês", escreveu na legenda.