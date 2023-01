Jogador do Buffalo Bills segue em 'estado crítico' após sofrer parada cardíaca durante jogo da NFL

O jogador do Buffalo Bills, Damar Hamlin, permanece internado em "estado crítico" após sofrer uma parada cardíaca, em um incidente durante um jogo da NFL, informou sua franquia nesta terça-feira.

"Damar Hamlin passou a noite na unidade de terapia intensiva e permanece lá em estado crítico no Centro Médico da Universidade de Cincinnati. Somos gratos pelo grande apoio que recebemos até agora", tuitou a equipe do estado de Nova York.

Na noite desta segunda-feira, foi relatado que o jogador de 24 anos havia "sofrido uma parada cardíaca após uma colisão (com um adversário) durante o jogo contra os Bengals". Seu coração voltou a bater em campo e ele foi levado ao hospital para tratamento. Ele agora está sedado e em estado crítico.

Em campo, Hamlin recebeu os primeiros socorros que duraram mais de meia hora. A ESPN informou que foi realizada a ressuscitação cardiopulmonar.

O incidente ocorreu no primeiro quarto do duelo entre Bills e Bengals, quando o jogador, que está em sua segunda temporada na NFL, desmaiou após uma colisão com um adversário que o atingiu no peito.

A queda do jogador chocou os jogadores das equipes que se reuniram em torno de seu companheiro, alguns rezando de joelhos, outros chorando.

Hamlin recebia oxigênio quando foi levado de ambulância ao hospital acompanhado de sua família, que estava no estádio assistindo ao jogo.

🚨 | El jugador Damar Hamlin (24 años) de los Buffalo Bills de la NFL, acaba de sufrir un paro cardiorrespiratorio en medio de un partido, según periodistas se le aplicó CPR y fue trasladado al University of Cincinnati Medical Center. pic.twitter.com/LJYyliaOMF — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 3, 2023

Preocupação com concussões

A NFL decidiu adiar a partida indefinidamente e "ainda não tomou uma decisão sobre se o jogo será retomado", disse a liga em comunicado, descartando que o jogo será concluído nesta semana.

A entidade que comanda o esporte coletivo mais popular da América está enfrentando preocupações crescentes sobre concussões a que os jogadores estão expostos.

O rígido protocolo foi ainda mais reforçado no último mês de outubro com a entrada em vigor da proibição de regresso do jogador a um jogo caso seja detectada uma instabilidade motora.

A decisão foi tomada após uma polêmica durante um jogo entre Miami e Buffalo no final de setembro. O quarterback dos Dolphins, Tua Tagovailoa, voltou a jogar depois de sofrer um forte golpe que causou uma concussão alguns dias antes.

Lesões e fraturas nas extremidades são frequentes, mas uma parada cardíaca aumenta o nível de alerta.

O outro caso como esse foi o que levou à morte um jogador do Detroit Lions em 1971. Chuck Hughes sofreu uma parada cardíaca em um jogo, mas sem ter recebido um golpe. Ele tinha histórico familiar e morreu no hospital enquanto seus companheiros terminavam de jogar a partida.

Nas redes sociais houve manifestações de apoio ao jogador do Buffalo. "Estou rezando muito... Por favor, supere isso", disse Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs.

Lebron James

O astro da NBA Lebron James também reagiu. "A saúde dos jogadores em todos os esportes vem em primeiro lugar. Foi uma coisa terrível de se ver e só posso desejar o melhor a este jovem", postou o jogador do Los Angeles Lakers.

Nesta terça-feira, a família de Hamlin expressou em um comunicado sua "sincera gratidão pelo amor e apoio demonstrado a Damar neste momento difícil".

Entre os que torcem pela recuperação de Hamlin também está o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. "O presidente viu as terríveis notícias. Esperamos que sua condição e sua saúde melhorem rapidamente", disse a porta-voz da Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

O quarterback do Green Bay, Aaron Rodgers, se manifestou: "Fiquei chocado. Sua mortalidade no futebol é enfrentada cara a cara. Um de seus irmãos na fraternidade da NFL está lutando por sua vida neste momento".

Já o quarterback de 45 anos, o super astro Tom Brady, sete vezes campeão do Super Bowl, que encerrou uma breve aposentadoria para jogar nesta temporada, tuitou: "Momentos como este colocam em perspectiva o que significa jogar este jogo que amamos".