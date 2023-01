Damar Hamlin, jogador da NFL, sofre parada cardíaca em campo e é hospitalizado em estado crítico

O jogador de futebol americano Damar Hamlin, de 24 anos, sofreu uma parada cardíaca após pancada muito forte no peito durante o jogo entre Buffalo Bills e Cincinnati Bengals, pela National Football League (NFL), e precisou ser reanimado após um longo atendimento no gramado. De acordo com nota publicada pelos Bills, o estado do jogador é crítico.

“Damar Hamlin sofreu uma parada cardíaca após uma rebatida em nosso jogo contra o Bengals. Seu batimento cardíaco foi restaurado em campo e ele foi transferido para o UC Medical Center para mais testes e tratamento. Ele está atualmente sedado e listado em estado crítico”, informou o Buffalo Bills em suas redes sociais.

VEJA O LANCE (ATENÇÃO, IMAGENS FORTES)

🚨 | El jugador Damar Hamlin (24 años) de los Buffalo Bills de la NFL, acaba de sufrir un paro cardiorrespiratorio en medio de un partido, según periodistas se le aplicó CPR y fue trasladado al University of Cincinnati Medical Center. pic.twitter.com/LJYyliaOMF — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 3, 2023

A National Football League informou que a partida foi suspensa e posteriormente adiada. Ainda não há previsão de quando o jogo será retomado. A liga afirmou em nota que tem acompanhado de perto a situação do jogador. O lance acontece a seis minutos do final do primeiro quarto. A partida era vencida por 7 a 3 pelos Bengals.

“O jogo desta noite entre Buffalo Bills e Cincinnati Bengals foi suspenso depois que Damar Hamlim do Buffalo Bills desmaiou, anunciou Roger Goodell, comissário da NFL. Hamlin recebeu imediato atendimento médico no campo pela equipe médica independente e paramédicos locais”, afirmou a National Football League.

Our thoughts and prayers are with Damar, his family and the Buffalo Bills ❤️💙 pic.twitter.com/A03jGU4J9S — NFL (@NFL) January 3, 2023

“Ele foi transferido para um hospital local onde se encontra em condição crítica. Nossos pensamentos estão com Damar e o Buffalo Bills. Forneceremos mais informações assim que estiverem disponíveis. A NFL está em constante comunicação com os a Associação de Jogadores da NFL que estão de acordo com o adiamento do jogo”, completou a liga.

SOLIDARIEDADE

Após a suspensão da partida, jogadores do Buffalo Bills se reuniram no centro do gramado e realizaram uma oração pela melhora do companheiro de franquia. Nas redes sociais, o nome de Damar Hamlin ganhou destaque, com torcedores, fãs do esporte, jornalistas, franquias e atletas subindo correntes de oração e desejando melhoras ao safety.

The thoughts and prayers of all of Bills Mafia are supporting you, Damar. 🙏 pic.twitter.com/lDWNAOEPX4 — Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 3, 2023

Franquias como Arizona Cardinals, Seattle Seahawks, New York Giants e Dallas Cowboys postaram desejando melhoras ao atleta. Dentre os atletas, alguns nomes importantes do futebol americano se pronunciaram.

O defensive end do Arizona Cardinals, J.J. Watt, fez um tweet sobre o acidente afirmando que na atual circunstância "o jogo não é importante e sim a vida de Damar Hamlin".

O ex-quarterback da liga, Robert Griffin III, usou as redes sociais para pedir que torcedores não divulgassem vídeos ou imagens do acidente. Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, também postou afirmando que está "rezando muito" pelo colega. Em seu perfil oficial, a NFL postou um compilado de homenagens a Hamlin.

