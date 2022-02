Anitta revela affair com jogador de futebol da NFL e garante vitória do atleta no Super Bowl LVI

A cantora Anitta revelou, durante participação no programa 'The Tonight Show with Jimmy Fallon' na noite de segunda-feira (31), que tem um novo affair. O interesse amoroso da cantora seria um jogador de futebol americano.

O assunto veio à tona quando a artista garantiu a Fallon, o apresentador do programa, que ele poderia apostar todo o dinheiro no time Cincinnati Bengals, que vai disputar o troféu Vince Lombardi no Super Bowl LVI.

Segundo Anitta, a disputa, que acontece no próximo dia 13 de fevereiro contra o Los Angeles Rams, deve acabar com o Bengals campeão. O motivo, ela explicou, será porque "um de seus homens" é jogador do time e ela irá garantir que ele tenha uma boa noite antes da partida.

Wide receiver do Bengals

Não demorou para que os fãs da cantora procurassem detalhes sobre o atleta, já que ela não citou nomes. Segundo alguns perfis de fã-clubes da cantora, o homem citado é Tyler Boyd.

Anitta e Tyler, de 27 anos, se seguem nas redes sociais e já trocaram diversas curtidas em publicações recentes.

Tyler é um wide receiver de futebol americano no Cincinnati Bengals, que faz parte da National Football League (NFL). O jogador foi selecionado pelo Bengals na segunda rodada do Draft da NFL ainda em 2016, quando jogou futebol americano universitário em Pittsburgh.

Na época, ele assinou contrato no valor de US$ 4,25 milhões (R$ 23 milhões), que inclui US$ 1,94 milhão garantidos e um bônus de assinatura de US$ 1,29 milhão.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit