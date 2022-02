Anitta apresenta nova música no programa de Jimmy Fallon, nos EUA; assista

Anitta provou, mais uma vez, que não há fronteiras para sua música. A cantora apresentou a nova canção, 'Boys Don't Cry', em um dos programas de maior audiência na TV dos Estados Unidos, o 'The Tonight Show', da emissora NBC, comandado pelo apresentador Jimmy Fallon. O programa foi ao ar na noite desta segunda-feira (31).

Antes da apresentação musical, Anitta concedeu entrevista, e Fallon não poupou elogios à brasileira. "Você é uma estrela pop global. Parabéns pelas conquistas, por cada recorde! Por favor, não pare, continue com o que está fazendo, eu amo você!", disse Jimmy.

Veja performance de Anitta no 'The Tonight Show'

A cantora falou sobre sua trajetória para conquistar a tão sonhada carreira internacional, as dificuldades e o preconceito que enfrentou para quebrar as barreiras e fazer sua música chegar ao mundo.

“Alguém me disse que, para os brasileiros, era impossível sair do Brasil, atravessar essa linha. E sempre que ouço a palavra ‘impossível’, eu quero ir em frente", revelou Anitta.

Anitta ainda comentou sobre sua apresentação no Coachella, um dos maiores festivais de música do mundo, que acontecerá em abril deste ano. A artista reforçou que levará um pouco do Brasil e das favelas para o palco. Além de Anitta, Pabllo Vittar também fará apresentação no festival.

Assista à entrevista de Anitta para Jimmy Fallon

Anitta lançou 'Boys Don't Cry' na última quinta-feira (27), e as buscas pelo nome da artista cresceram mais de 400% nos Estados Unidos, em menos de 24 horas após o lançamento.

A cantora já se apresentou no famoso palco de Jimmy Fallon também em 2017, quando fez uma performance ao lado da rapper Iggy Azalea, cantando "Switch", e em 2020, quando cantou direto do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, a música "Me Gusta", uma parceria com a rapper Cardi B e o cantor Myke Towers.