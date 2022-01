Anitta canta com Xand Avião em ensaio de bloco no Rio de Janeiro

A carioca Anitta reuniu famosos e cantores no "Ensaios da Anitta" no Rio de Janeiro, neste domingo (23). O forrozeiro Xand Avião chegou a dividir palco com a funkeira.

"Prazer me chamo Xand, sobrenome audácia por querer dançar com a patroa Anitta. Larissa obrigado pelo carinho, amizade e respeito por mim, te amo", declarou o cantor no Instagram.

Legenda: Xand e Anitta dançaram em palco de evento Foto: Reprodução/Instagram

Para o ensaio do próprio bloco de Carnaval, Anitta usou um look ousado inspirado em um morcego. Com Xand Avião, a carioca cantou hits como "Não Pode Se Apaixonar".

No "Ensaios da Anitta", que ocorreu no Parque Olímpico, Bruna Marquezine e Anitta também foram vistas abraçadas nos bastidores. Larissa Manoela, Gkay e Nicole Bahls também estiveram no evento realizado no Rio de Janeiro.

.