Anitta lança 'Boys Don't Cry' com referências de 'Beetlejuice' e 'Priscilla: Rainha do Deserto'

Os fãs da cantora Anitta foram surpreendidos com a linguagem audiovisual empregada no clipe "Boys Don't Cry", lançado nesta quinta-feira (27). A música tem produção assinada pelo sueco Max Martin — considerado pela revista Billboard como o maior produtor musical do século XXI.

Na composição, Anitta "quebra o ditado" de que homens não choram. Ela canta sobre como a independência feminina tira muitos homens de zonas de conforto.

Assista:

“Vocês garotos não aguentam / quando as garotas não necessitam do seu amor”, canta ela em inglês.

A produção audiovisual faz referência a clássicos pop do cinema, como "Titanic", “Beetlejuice”, “Priscilla: Rainha do Deserto”, “Noiva em Fuga”, “Harry Potter” e “Meu Namorado é um Zumbi”.

É a própria Anitta quem assina a direção do clipe, em parceria com o filmmaker Christian Breslauer, que já trabalhou com Lil Nas X, Doja Cat e The Weeknd.

Figurinos internacionais

Legenda: Anitta assina produção audiovisual com o filmmaker Christian Breslauer Foto: Gabriela Schmidt/Divulgação

Um show à parte, os figurinos do videoclipe ficaram a cargo da espanhola Sita Abellan, famosa por seu trabalho de styling com o cantor J Balvin.

Apesar de fazer referência a filmes conhecidos e amados pelo público, a moda do videoclipe de "Boy Don’t Cry" é moderna e contemporânea, inspirada também pelo universo punk idealizado pela estilista britânica Vivienne Westwood.