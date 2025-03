Lázaro Ramos usa máscara de onça para curtir pipoca de Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador; assista

O ator baiano Lázaro Ramos usou uma máscara de onça para curtir a pipoca de Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador, na noite de sexta-feira (28). Acompanhado do coreógrafo Zebrinha, o artista pulou no meio do povo nas imediações do Expresso 2222.

"A gente veio para se divertir, somos pipocas de berço", escreveu Zebrinha em rede social, que é jurado técnico da Dança dos Famosos.

Assista:

No início do ano, no Festival de Verão, Lázaro brincou que gostaria de curtir o carnaval da capital baiana saindo no maior número de blocos possível.

O artista, criado no bairro do Garcia, costuma curtir não só a festa momesca, mas outras celebrações culturais da Bahia ao lado da esposa Taís Araújo.

Apesar de o artista não ter divulgado que saiu mascarado na pipoca nesta sexta-feira, o amigo Zebrinha "entregou" o disfarce para Lázaro não ser tietado na multidão. "Carnaval para mim só vale assim", escreveu.

