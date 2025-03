Fernanda Torres ganha boneco gigante no Carnaval de Olinda

O Carnaval também é período de homenagem a personalidades de destaque por meio de fantasias, blocos, músicas e outras expressões. Na festa de Olinda, uma das principais formas de celebrar essas pessoas é quando elas viram bonecos gigantes.

Neste ano, a atriz Fernanda Torres, indicada ao Oscar de Melhor Atriz, foi merecidamente transformada em um dos bonecões de Olinda.

Ela foi retratada com seu look de gala usado para receber o Globo de Ouro pelo filme "Ainda Estou Aqui", o mesmo que a levou à disputa pelo Oscar. O boneco gigante segura ainda uma réplica da estatueta do Globo de Ouro.

Nas redes sociais, vídeos mostram a Fernanda Torres gigante pelas ruas de Olinda, cercada de foliões que aproveitam o Carnaval da cidade pernambucana.

Fantasias inspiradas na atriz e em sua obra

A atriz Fernanda Torres, além de virar boneco gigante em Olinda, também inspirou uma série de fantasias nos blocos de rua pelo Brasil. Entre as mais famosas estão as "Fátimas e Suelis", em alusão à personagem Fátima e sua companheira inseparável, Sueli (Andréa Beltrão) na série Tapas e Beijos.

Além disso, é claro, várias fantasias reproduzem o look do Globo de Ouro, com direito à réplica da estatueta da premiação.

Inclusive, a atriz Fernanda Torres, que estará na cerimônia do Oscar neste domingo (2) prometeu em seus stories no Instagram que vai dar uma pequena prévia do look da principal premiação do cinema mundial.

Foto: Reprodução/Instagram

"Antes do tapete vermelho, estarei junto de vocês no @oficialfernandatorres para uma espiadinha. Fiquem ligados aqui, até amanhã", escreveu a atriz.