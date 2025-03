Quem está no Monstro do BBB 25? Veja castigo deste fim de semana

Após Vinícius vencer a Prova do Anjo do BBB 25 neste sábado (1º), o brother teve que escolher dois colegas de confinamento para receber o Castigo do Monstro.

Neste final de semana, a dinâmica tem como tema "Paredão". Vinícius escolheu Maike e Dona Vilma para o Castigo do Monstro desta semana.

O anjo Vinícius teve que escolher duas pessoas para se revezar e formarem a parede. Um dos dois monstros sempre precisa estar emparedado.

Legenda: Vinícius precisou escolher dois brothers para serem indicados ao Castigo do Monstro Foto: Reprodução/Globoplay

No domingo (2), durante a formação do paredão, o anjo vai emparedar uma desses dois brothers escolhidos para cumprir o castigo. As pessoas perdem 300 estalecas e vão ficar até este domingo (2) fantasiada.

