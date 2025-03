Vai ter Supercine hoje? Veja o que vai passar na programação da TV Globo neste domingo (2)

Neste domingo (2), não haverá exibição do "Supercine" da madrugada após o programa "Altas Horas". Ao invés do filme, será exibido o segundo dia de desfile das Escolas de Samba de São Paulo, que começa às 22h25.

Logo depois, o público pode acompanhar o "Comédia na Madrugada I", às 6h10 do domingo (2), com a exibição dos melhores momentos do seriado "Vai Que Cola".

Desfile das escolas de samba

Os desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo de 2025 continuam no Sambódromo do Anhembi neste sábado (1º). Para quem deseja acompanhar o espetáculo de casa, a transmissão poderá ser vista na TV Globo e Globoplay.

Com enredos que vão da cultura afro-brasileira à literatura, passando por homenagens a grandes personalidades, como Cazuza, as 14 escolas do Grupo Especial disputam o título da maior festa popular do país.

Everaldo Marques e Valéria Almeida estreiam na transmissão do Carnaval, acompanhados pela análises de Milton Cunha e Judson Sales. O ator Aílton Graça abre as transmissões direto da concentração.

Ordem dos desfiles, os enredos e os horários das escolas neste sábado (1º):

Sábado

22h30 – Águia de Ouro (Em Retalhos de cetim, a Águia de Ouro do jeito que a vida quer)

23h35 – Império de Casa Verde (Cantando Contos. Reinos da Literatura)

0h40 – Mocidade Alegre (Quem não pode com mandinga não carrega patuá)

1h45 – Gaviões da Fiel (Irin Ajó Emi Ojisé)

2h50 – Acadêmicos do Tucuruvi (Assojaba – A busca pelo manto)

3h55 – Estrela do Terceiro Milênio (Muito Além do Arco – Íris “Tire o Preconceito do Caminho que nós Vamos passar com Amor”)

5h00 – Vai-Vai (O Xamã Devorado y A Deglutição Bacante de Quem Ousou Sonhar Desordem)

