Silvia Abravanel diz que desistiu de conhecer família biológica para não chatear Silvio Santos

A apresentadora Silvia Abravanel, 52, foi adotada por Silvio Santos quando tinha 3 dias de vida, em 1971. Foi o próprio apresentador que lhe contou, aos 5 anos, que ela era “filha de coração”. Já adulta, Silvia desistiu de procurar os pais biológicos. "Ele [Silvio] ficou chateado", afirmou, em conversa com Sônia Abraão, na quarta-feira (4).

Na época, ela era responsável pela produção do quadro “Teste de DNA”, do “Programa do Ratinho”, e descobriu o hospital que nasceu. “Eu fui atrás, mas aconteceu uma situação meio estranha comigo e com o meu pai e morreu o assunto”.

Silvia ainda revelou que sofre com os haters por conta disso. "As pessoas falam para eu não esquecer que sou adotiva. Elas acham que isso me incomoda".

Ela também disse que sua principal curiosidade para conhecer os pais biológicos era descobrir com quem se parecia. “Teve uma época que veio uma certidão na minha mão e eu fui atrás. Eu sempre tive mais curiosidade de conhecer minha mãe [biológica] do que meu pai. Por aquela coisa do: 'Com quem eu me pareço?’”.