Jeremy Renner publica vídeo na UTI; ator está com peitoral afundado e parte do tronco esmagado

O ator Jeremy Renner divulgou vídeo, nesta quinta-feira (5), mostrando que segue consciente e recebendo o apoio de familiares durante internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo laudo médico, ele teve o lado direito do peitoral afundado e a parte superior do tronco esmagada após sofrer um grave acidente, no último domingo (1º), enquanto retirava neve de uma rua perto de casa, em Nevada (EUA).

As informações foram oficialmente divulgadas no relatório policial que investiga o acidente. O documento foi feito a partir de dados repassados por pessoas que testemunharam a tragédia.

Veja o vídeo desta quinta (5):

Nas imagens, ele recebe carinho da mãe e da irmã enquanto é atendido pela equipe médica. "Um dia de UTI 'não muito bom' transformado em um incrível dia de spa com minha irmã e minha mãe. Muito obrigado", disse ele em poucas palavras, no Twitter.

Nos comentários do vídeo, fãs deixaram mensagens de carinho ao artista. "Fico feliz que você tenha alguém que te ama por quem você é ao seu lado. Vou colocá-lo em minhas orações", disse uma das seguidoras de Renner.

Grave acidente

O astro da Marvel, que interpreta o herói Gavião Arqueiro na franquia dos Vingadores no cinema, foi encontrado em "péssimo estado" após ter sido esmagado por um limpa-neve, chamado de snowcat, como apontou o relatório obtido pelo site TMZ.

O mesmo relatório mostra que o veículo passou por cima do ator de 51 anos, deixando-o em estado crítico. A estimativa é de que ele pesava pelo menos 6,5 mil quilos, o equivalente a mais do que três carros.

Renner foi encontrado com sangramento intenso na cabeça e, além disso, apresentou outros ferimentos e uma forte dificuldade de respirar.

Na quarta-feira (4), ele publicou foto no Instagram com uma breve legenda. "Obrigado a todos pelas palavras amáveis. Estou muito mal agora para digitar. Mas envio amor a todos vocês", escreveu, agradecendo as mensagens de apoio enviadas por fãs e amigos.