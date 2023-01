Cláudia Ohana atualiza estado de saúde da filha internada

A atriz Cláudia Ohana, 59, foi às redes sociais, nesta quinta-feira (5), agradecer aos fãs as mensagens de apoio à sua filha, Dandara, que está internada para tratar um abscesso na garganta.

"Há quatro dias venho tomando meu café da manhã na cafeteria do hospital, acompanhando a minha filha que está passando por uma internação. As coisas já estão melhores, graças a Deus, e, hoje, venho agradecer de coração a todos que mandaram suas energias positivas, orações e palavras de conforto", escreveu Ohana no Instagram.

A artista também agradeceu à equipe médica e hospitalar que acompanha a herdeira, que "está fazendo dos nossos dias por aqui um pouco melhores", e disse esperar voltar para casa em breve com Dandara.

Abscesso na garganta

A situação de saúde de Dandara foi revelada por Cláudia no início desta semana. Na terça (3), a atriz informou aos seguidores que a filha estava internada para tratar de um abscesso na garganta que dificultava a fala e a deglutição, mas que o caso não era grave.

Dandara, filha de Cláudia Ohana

Dandara Ohana, 39, é filha de Cláudia com o cineasta, dramaturgo e poeta moçambicano Ruy Guerra. Como a mãe, ela também é atriz e já foi casada com o músico Rafael Rocha, com quem tem um filho, Martim, e com o ator Álamo Facó, com quem teve Arto.

Já participou da minissérie 'Aquarela do Brasil', na TV Globo, em 2000, e de duas temporadas de 'Malhação'.