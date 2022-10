Cachorro devolvido por Claudia Ohana morre por doença em abrigo esperando por adoção

Um dos dois cães devolvidos para abrigo pela atriz Claudia Ohana, morreu na última terça-feira (11), aos três anos. O cachorro Tigrão estava aguardando, há mais dois anos, ser adotado na ONG Projeto Toca Do Bicho, no Rio de Janeiro. As informações são do jornal Extra.

Devolução do animal

Ele e Thor foram devolvidos por Claudia Ohana, que havia adotado os dois ainda filhotes. Alegando não ter mais condições de criá-los, a atriz entregou os animais de volta para a ONG, que chegou a afirmar que os cachorros estavam "tristes e deprimidos".

Morte por doença

A notícia da morte do animal foi divulgada pela proprietária da Ong. Segundo ela, Tigrão teve carcinoma raro, um tumor, e não resistiu.

Na época da devolução, a Ong disse que Claudia Ohana não procurou nem quis mais saber de cães após polêmica.

Claudia Ohana justificou a devolução dos animais numa rede social, alegando "limitações de saúde".

