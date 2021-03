"Natasha nunca saiu da minha vida", diz Claudia Ohana sobre novela Vamp

Um mundo em que vampiros andam pelas ruas em plena luz do dia, protagonizam situações cômicas e dançam e cantam rock and roll. Esse é o universo de ‘Vamp’, novela que completa três décadas em 2021 e estreia no Globoplay nesta segunda-feira, dia 1.

No elenco, Ney Latorraca, Claudia Ohana, Reginaldo Faria, Joana Fomm, Fábio Assunção, Otávio Augusto, Patricya Travassos, entre outros.

Claudia Ohana lembra com muito orgulho deste trabalho.

“Natasha é uma personagem que nunca saiu da minha vida, ela me popularizou totalmente até hoje. Eu tive muitos desafios: cantar, dançar...Mas era um personagem ímpar", relembra a atriz.

Claudia ainda destaca a particia com Ney Latorraca. "Quando o Ney entrou, ele começou a brincar com os dentes, a falar “gotoso”. Tinha um texto e uma direção que encaixaram muito bem e foi um sucesso estrondoso. Era uma novela divertida. A gente tinha ataques de riso no set", diz.

Agora, com a novela de volta pela plataforma Globoplay, outras pessoas poderão se apaixonar pelos personagens. "Tenho expectativa de ter uma nova geração assistindo. Vampiros e rock são imortais”, Claudia Ohana relembra, aos risos.

Quem também curtia a novela e vai aproveitar para relembrar?