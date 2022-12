Diretor Dennis Carvalho é internado em estado grave, diz colunista

O ator, diretor e dublador Dennis Carvalho, de 75 anos de idade, está internado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, segundo o colunista Ancelmo Gois, d'O Globo. O diagnóstico seria de septicemia, uma infecção generalizada grave, provocada por microorganismos patogênicos como vírus, bactérias ou fungos.

O estado de Dennis é muito delicado, ainda conforme o colunista.

Segundo Gois, Dennis fez seu primeiro teste para a televisão aos 11 anos de idade, para a TV Paulista, para a novela 'Oliver Twist'. Ele entrou para a TV Tupi em 1964 e, anos depois, migrou para a TV Globo, onde consolidou sua carreira.

Trajetória na Globo

Na Globo, Dennis participou de 28 novelas como ator. Além disso, interpretou nove personagens no cinema e, no teatro, participou de 'Hair', em 1970. Ele também dirigiu 36 novelas e, como dublador, deu voz a Roger 'Race' Bannon em 'Jonny Quest', cabo Rusty em 'Rin Tin Tin', Capitão Kirk em 'Jornada nas Estrelas' e Jerry em 'O Túnel do Tempo'.

Já foi casado com as atrizes Bete Mendes, Christiane Torloni, Monique Alves, Tássia Camargo, Ângelo Figueiredo e Deborah Evelyn. É pai de três filhos.