Autora de Harry Potter, J.K. Rowling volta a cometer transfobia após discurso de David Tennant

A criadora da saga Harry Potter, J.K. Rowling, atacou ator David Tennant, mais conhecido por ter interpretado Doctor Who, chamando-o de "Talibã de gênero" após o artista defender publicamente a comunidade trans, na última quarta-feira (26).

O ator participou do British LGBT Awards para receber o prêmio LGBT+ Celebrity Ally. Durante a participação, Tennant criticou a Ministra Britânica para Mulheres e Igualdade, Kemi Badenoch. Ela propôs a implementação obrigatória de banheiros unissex em espaços públicos de todo o Reino Unido.

"(Isso contribui) para acabar com o aumento dos chamados espaços sanitários mistos e neutros em termos de gênero", explica a proposta. As informações são do portal Rolling Stones.

Tennant usou um palavrão para se referir à ministra, e acrescentou críticas a comentários transfóbicos: "Não desejo o mal dela, só desejo que ela cale a boca. (…) É um bando de pequenos chorões que estão do lado errado da história e todos irão embora em breve".

"Celebridade masculina, branca, rica e esquerdista, tão cega pela ideologia", disse Kemi Badenoch em resposta ao ator. Na discussão, J.K. Rowling, no X, endossou a medida da ministra.

"Este homem está falando sobre sobreviventes de estupro que querem cuidados exclusivos para mulheres. As enfermeiras atualmente estão processando seu fundo de saúde por fazê-las mudar na frente de um homem, meninas e mulheres perdendo oportunidades esportivas para homens e mulheres presos encarcerados com criminosos sexuais condenados", escreveu Rowling.

Comportamento recorrente

David Tennant interpretou Barty Crouch Jr. em Harry Potter e o Cálice de Fogo e é mais um dos atores da saga adaptada para o cinema a ser atacado por J.K Rowling por apoio à comunidade trans. Em abril, ela criticou Daniel Radcliffe e Emma Watson, dois protagonistas da trama, pelo mesmo motivo.

A escritora já declarou que "aceitaria feliz" ser presa em virtude dos discursos transfóbicos. Diversos atores da saga Harry Potter no cinema romperam contato com Rowling em decorrência dos comentários.