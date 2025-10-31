Diário do Nordeste
Notícias

Erika Hilton processa Eduardo Bolsonaro por transfobia após ser chamada de João

PontoPoder

Erika Hilton processa Eduardo Bolsonaro por transfobia após ser chamada de 'João'

Parlamentar cobrou indenização de R$ 20 mil por danos morais

Redação 22 de Julho de 2025
Antonia Fontenelle em vídeo se expressando de forma acalorada contra a deputada Erika Hilton

PontoPoder

'Você é preta, do cabelo duro, como todos os pretos são', diz Antônia Fontenelle contra Erika Hilton

Ataques foram feitos em vídeo publicado na sexta-feira (18). A deputada federal entrou na justiça contra a atriz

Redação 19 de Julho de 2025
Foto da travesti Dandara dos Santos, assassinada por criminosos em Fortaleza no dia 15 de fevereiro de 2017

Segurança

Justiça condena Estado a pagar R$ 50 mil e pensão mensal à mãe de Dandara dos Santos por omissão

Dandara foi morta por criminosos a socos, chutes e tiros, em um caso de transfobia, em Fortaleza, em fevereiro de 2017. Sete réus foram condenados à prisão por participação no crime

Redação 26 de Junho de 2025
Fotos de influenciadora trans que foi alvo de transfobia e intolerância religiosa em UPA de Fortaleza

Segurança

Influenciadora relata transfobia e intolerância religiosa em consulta em UPA de Fortaleza

"Deus vai amar você, mas vai amar sua prática?", questionou médico no atendimento, antes de começar a falar mal da religião umbanda

Carol Melo e Matheus Facundo 25 de Junho de 2025
Alessandra registra imagens da funcionária Dayane

Ceará

Miss denuncia transfobia de funcionária de supermercado em Fortaleza: 'É uma mulher ou é um homem?'

Caso ocorreu no bairro Varjota, em Fortaleza

Lucas Monteiro 25 de Junho de 2025
Imagem da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), que teve seu visto para os Estados Unidos alterado para o gênero masculino. A deputada, que na imagem está na tribuna da Câmara dos Deputados, diz que acionar a ONU para tratar do assunto.

PontoPoder

Erika Hilton recebe visto dos EUA com gênero masculino e diz que acionará a ONU para tratar do caso

Segundo a deputada, o episódio não se resume a uma manifestação de transfobia individual, mas configura uma afronta direta à legalidade dos seus documentos reconhecidos oficialmente no Brasil

Redação 16 de Abril de 2025
Sérgio Mauricio e Erika Hilton

PontoPoder

Narrador é acusado de comentário transfóbico contra Erika Hilton; conta em rede social é desativada

O comunicador se pronunciou negando as acusações e disse que acionará a Justiça

Redação 24 de Fevereiro de 2025
Dona Déa Lúcia e Carlinhos Maia

Zoeira

Dona Déa critica Carlinhos Maia por transfobia contra Liniker após Domingão com Huck

Programa exibido na TV Globo neste domingo (19) contou com a presença do influenciador digital

Redação 19 de Janeiro de 2025
Cantora e suplente de vereadora SantRosa é uma mulher trans de cabelo preto longo e liso. Na foto, ela está com camisa verde e amarela da seleção brasileira

PontoPoder

Bancada feminina do Senado repudia assassinato de suplente de vereadora e cantora trans em Sinop, MT

Santrosa, 27, foi encontrada morta no último domingo (10). O corpo estava amarrado e decapitado

Diário do Nordeste/Agência Senado 12 de Novembro de 2024
Fachada do TRT 7

Ceará

Empresa calçadista no CE é condenada a pagar R$ 20 mil por discriminação contra jovem trans

Funcionário chegou a ser humilhado por usar o banheiro masculino e era tratado no pronome errado pelos colegas

Matheus Facundo 14 de Agosto de 2024
