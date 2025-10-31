Parlamentar cobrou indenização de R$ 20 mil por danos morais
Ataques foram feitos em vídeo publicado na sexta-feira (18). A deputada federal entrou na justiça contra a atriz
Dandara foi morta por criminosos a socos, chutes e tiros, em um caso de transfobia, em Fortaleza, em fevereiro de 2017. Sete réus foram condenados à prisão por participação no crime
"Deus vai amar você, mas vai amar sua prática?", questionou médico no atendimento, antes de começar a falar mal da religião umbanda
Caso ocorreu no bairro Varjota, em Fortaleza
Segundo a deputada, o episódio não se resume a uma manifestação de transfobia individual, mas configura uma afronta direta à legalidade dos seus documentos reconhecidos oficialmente no Brasil
O comunicador se pronunciou negando as acusações e disse que acionará a Justiça
Programa exibido na TV Globo neste domingo (19) contou com a presença do influenciador digital
Santrosa, 27, foi encontrada morta no último domingo (10). O corpo estava amarrado e decapitado
Funcionário chegou a ser humilhado por usar o banheiro masculino e era tratado no pronome errado pelos colegas