Dona Déa critica Carlinhos Maia por transfobia contra Liniker após Domingão com Huck

A mãe do apresentador e humorista Paulo Gustavo (1978-2021), Dona Déa Lúcia, usou as redes sociais na noite deste domingo (19) para criticar a conduta do influenciador digital Carlinhos Maia com a cantora Liniker e acusá-lo de transfobia.

Em vídeo publicado no dia 24 de dezembro de 2024, ele se refere à artista, que é uma pessoa transgênero e se identifica como sendo do sexo feminino, com pronomes no masculino.

Déa Lúcia afirma que Carlinhos Maia "não só cometeu uma violência com a Liniker, mas como também com toda a população trans que se vê todos os dias em risco, sendo desrespeitada e violentada".

Veja também Zoeira Após entrevista com Jimmy Kimmel, brasileiros pedem Fernanda Torres no programa de Jimmy Fallon Zoeira Quem foi desmascarado no The Masked Singer? Veja quem era a Carminha

"O nome para isso é transfobia. Não é tolerável, admissível sob qualquer pretexto que a orientação sexual e a identidade de gênero de qualquer pessoa seja motivo de piada, ainda mais para um artista assumidamente homossexual e com milhões de seguidores em suas redes sociais. Ser uma figura pública de grande projeção, um influenciador, vem acompanhado de responsabilidades", completou Dona Déa.

Carlinhos Maia foi um dos convidados do 'Domingão com Huck', da TV Globo, neste domingo, na qual Dona Déa é uma das integrantes. O programa exibido foi gravado no início de dezembro de 2024, dias antes da polêmica envolvendo o influenciador e a cantora Liniker. Maia chegou a ser denunciado ao Ministério Público Federal (MPF).

Influenciador rebate Dona Déa em comentário

A postagem de Dona Déa foi comentada pouco depois por Carlinhos Maia. Ele rebateu a integrante do Domingão com Huck e disse acolher toda a comunidade LGBTQIAPN+ em sua casa.

"Enquanto a senhora faz texto, é na minha casa que dezenas de trans, travestis, gays e todos que não estão na TV tem oportunidades reais", escreveu.

Tanto a publicação de Dona Déa Lúcia como o comentário de Carlinhos Maia estão viralizando nas redes sociais.