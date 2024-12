Carlinhos Maia é acusado de transfobia contra Liniker após errar pronomes da cantora

O influenciador Carlinhos Maia se pronunciou pela primeira vez após postar vídeo no qual erra, mais de uma vez, os pronomes de tratamento da cantora Liniker. Ela se identifica e atende no feminino.

Na ferramenta de stories do Instagram, Carlinhos postou um vídeo no dia 24 no qual fala sobre um show dela, mas usa termos masculinos e faz piada com pronomes. O influenciador apagou o vídeo, mas o registro viralizou.

Nas redes sociais, diversos usuários e influenciadores reagiram ao erro de Carlinhos Maia. No Instagram, a criadora de conteúdo Ágata Pauer prestou solidariedade a Liniker e lembrou da “responsabilidade ética de ser influenciador”.

“Ele tem acesso suficiente pra adquirir informações ou até mesmo pagar pra adquiri-las”, afirmou Ágata em vídeo.

Após a repercussão, Carlinhos se pronunciou sobre o ocorrido, nesta quarta (25), afirmando que tinha ficado “completamente embriagado” no dia anterior e que fica “confuso” e “sempre” se atrapalha.

O influenciador pediu desculpas à cantora, mas criticou as pessoas que o cobraram pelo erro nas redes sociais. “A Liniker é ela, vou continuar ouvindo, sou fã, e a comunidade (LGBTQIA+) vai pra p*** que pariu, não me importo com vocês”, disse.