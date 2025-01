Quem foi desmascarado no The Masked Singer? Veja quem era a Carminha

A icônica Carminha, da novela Avenida Brasil, de 2012, tiveram sua identidade revelada no segundo episódio da quinta temporada 'The Masked Singer Brasil' neste domingo (19), na TV Globo. O público descobriu que, por baixo da fantasia, estava a jornalista Sandra Annemberg.

Nos 60 anos da Rede Globo, os personagens do reality revivem figuras emblemáticas das obras da emissora. Neste caso, Sandra Annemberg era Carminha, vilã vivida por Adriana Esteves.

A licença médica de Sabrina Sato continuou durante o segundo programa da quinta temporada do The Masked Singer Brasil. A apresentadora estava de licença médica e foi substituída por Dani Calabresa. Tony Ramos, Belo e Tatá Werneck completam o quarteto de jurados do programa comandado por Eliana.

Legenda: Sandra Annemberg no 'The Masked Singer' Foto: TV Globo/Reprodução

"Acho que foi uma das coisas mais loucas que já fiz na minha vida. Foi uma delícia a parte de preparação vocal, mas incorporar a personagem, aquele ódio da Adriana Esteves, a raiva da Rita, e vão tirando isso da gente. Agora o cabeção é a coisa mais linda que tem, fizeram de uma forma linda", disse a apresentadora do Globo Repórter

No domingo anterior (12), na estreia do Masked Singer, as irmãs Ruth e Raquel foram as primeiras desmascaradas. Elas eram interpretadas por Scheila Carvalho e Sheila Mello, que fizeram sucesso nos anos 1990 como dançarinas da banda 'É O Tchan'.