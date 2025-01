Morre cantor sertanejo Rodolfo Favero aos 33 anos

Conhecido como "a voz bruta do sertanejo", o cantor sertanejo Rodolfo Favero faleceu neste sábado (18). A morte foi comunicada por meio do perfil do artista no Instagram.

Não foram fornecidos detalhes sobre a causa da morte, mas o cantor estava internado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto deste a quinta-feira (16). Segundo a assessoria dele, o artista havia sofrido uma parada cardíaca.

A última apresentação feita por ele ocorreu apenas uma semana antes da morte, no dia 12 de janeiro.

O velório ocorre na tarde deste domingo (19), na Câmara Municipal de Guariba. A cidade fica localizada na Região Metropolitana de Ribeirão Preto, em São Paulo.

"Obrigada pelas orações e mensagens. É um conforto saber como nosso Rodolfo é querido! Ele agora está cantando no céu, nossa voz bruta do Sertanejo nunca será esquecida", diz nota publicada nos stories do perfil do cantor.