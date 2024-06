Andréia Horta e Ravel Andrade anunciam primeira gravidez e sexo do bebê: 'Vem chegando'

A atriz Andréia Horta anunciou no Instagram, na tarde deste sábado (29), a primeira gravidez. Em postagem compartilhada com o companheiro, o ator Ravel Andrade, ela não fez mistério ao revelar também o sexo do bebê.

"Aqui, o tempo mais bonito. A maior alegria de nossas vidas dentro do amor vem chegando, a nossa filha!", escreveu na legenda da publicação.

Andréia e Ravel vivem um relacionamento desde abril de 2022.

Famosos celebraram notícia

Em comentários na publicação de Andréia, atores e cantores deixaram mensagens de felicitações ao casal.

"Que notícia linda! Eu tô emocionada! Muitas alegrias inesquecíveis e saúde inabalável pra vocês!", escreveu Maria Rita.

Nome da TV, Lilia Cabral disse: "Meu Deus, que notícia maravilhosa! Parabéns queridos! Saúde e muita alegria".