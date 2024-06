Taís Araújo aceita convite para atuar em remake de 'Vale Tudo'; saiba qual personagem

Os fãs de Taís Araújo já podem se preparar para assistir novamente a carioca em uma novela da TV Globo. Ela aceitou oficialmente o convite do diretor Paulo Silvestrini, no início desta semana, para ser protagonista do remake de "Vale Tudo". A informação foi divulgada pelo F5, na sexta-feira (28).

Segundo o site de entretenimento, Taís irá interpretar a personagem Raquel. A expectativa é que a produção seja lançada em 2025.

Veja também Zoeira Remake de 'Vale Tudo' é confirmado pelo TV Globo; veja o que se sabe Zoeira Natália do Vale pode interpretar Odete Roitman no remake de Vale Tudo

Na versão original, Regina Duarte deu vida a mocinha da produção. Além de Silvestrini, José Luiz Villamarim, diretor de teledramaturgia da Globo, se empenhou para que Taís aceitasse o convite.

De forma oficial, a atriz só poderá confirmar que será protagonista de "Vale Tudo" durante a exibição de "Mania de Você", próxima novela das nove que estreia em setembro, no lugar de "Renascer". A Globo não pretende divulgar nenhum nome antes disso para não atrapalhar o retorno de João Emanuel Carneiro ao horário nobre.

Taís é o segundo nome confirmado no elenco de "Vale Tudo". O primeiro, antecipado pelo mesma fonte, foi Cauã Reymond. Outros papéis devem ser definidos apenas a partir de agosto.

A história de 'Vale Tudo' em 1989

Legenda: Regina Duarte interpretou Raquel na primeira versão de 'Vale Tudo' Foto: Reprodução/TV Globo

Conforme o "Memória Globo", a primeira versão de "Vale Tudo" focava na corrupção e falta de ética que denunciava a inversão de valores no Brasil no final dos anos 1980.

Os autores centraram a discussão sobre honestidade e desonestidade no antagonismo entre mãe e filha: a íntegra Raquel Accioli (Regina Duarte) é o oposto da filha Maria de Fátima (Gloria Pires), jovem inescrupulosa e com horror à pobreza que, logo nos primeiros capítulos da novela, vende a única propriedade da família, no Paraná, e foge com o dinheiro para o Rio de Janeiro com o objetivo de se tornar modelo.