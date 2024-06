Remake de 'Vale Tudo' é confirmado pelo TV Globo; veja o que se sabe

A clássica "Vale Tudo" irá voltar para a programação da TV Globo. A emissora confirmou, na última sexta-feira (14), que fará um remake do folhetim para comemorar seus 60 anos de existência.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, o diretor de gênero da Globo, José Luiz Villamarim, falou sobre os remakes feitos recentemente pela emissora e comentou que "sempre que há a possibilidade de refazer" alguma história de Benedito Ruy Barbosa, por exemplo, "é bom". "Por que não revisitar textos a partir da pauta contemporânea? Evidentemente, fazendo os contrapontos, modernizando, incluindo a rede social, a internet, por exemplo, porque o mundo mudou", disse ele.

"A gente tem que estar ligado no que está acontecendo. A gente vive num país, hoje, polarizado. Mais conservador por um lado, mais moderno por outro. Como fazer isso é a grande chave", concluiu o diretor.

A ideia é que a produção volte às telinhas em 2025.

"Vale Tudo"

A novela foi exibida em 1988 e contou com as atrizes Lídia Brondi, Beatriz Segall, Regina Duarte e Glória Pires no elenco. Também participaram atores como Cássio Gabus Mendes, Reginaldo Faria e Antônio Fagundes.

O folhetim foi escrito por Aguinaldo Silva, Gilberto Braga e Leonor Bassères.