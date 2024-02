Globo antecipa remake de Vale Tudo, e novela deve ir ao ar em março de 2025

Atualmente no ar com o remake de Renascer às 21h, a Rede Globo já prepara outra reedição para a faixa. Em março de 2025, Vale Tudo deve estrear no horário nobre da emissora, furando a fila de produções inéditas. Manuela Dias, autora de Amor de Mãe (2019), Justiça (2016) e Justiça 2 (2024), será a responsável pela adaptação.

De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt do portal F5, o remake da novela - que foi sucesso de audiência nos anos 1980 e estrelada por Regina Duarte e Glória Pires - passou à frente de O Grande Golpe, trama inédita escrita por Maria Helena Nascimento e Ricardo Linhares. A produção foi engavetada por tempo indeterminado, e pode até mudar de horário.

O adiamento da novela fez com que João Emanuel Carneiro, autor de sucessos como A Favorita (2008) e Avenida Brasil (2012), furasse a fila e fosse escalado para escrever a substituta de Renascer, que estreou há menos de um mês.

Veja também

Um dos motivos que deram destaque a João Emanuel foi a boa repercussão de Todas as Flores (2022-2023), que foi ao ar primeiro no Globoplay, plataforma de streaming da emissora. A partir de setembro, a produção do autor, que tem título provisório Mania de Você, substitui a trama rural escrita por Bruno Luperi.

A nova produção abriu espaço para que Vale Tudo, que já estava sendo produzida, pudesse ser antecipada para 31 de março de 2025 - dias antes do aniversário de 60 anos da Rede Globo. Manuela Dias escreverá 173 capítulos, mesma duração de Renascer.

Vale Tudo havia sido encomendada para o Globoplay para ser uma novela a exemplo de Todas as Flores: de curta duração, com cerca de 60 capítulos. Os Estúdios Globo, no entanto, entenderam que não seria possível enxugar a trama, e pediram mais capítulos, no mínimo 100. Com a história maior, ela irá ao ar na TV aberta.

Será o terceiro remake na faixa das nove da Rede Globo em três anos, e o primeiro de uma trama que não se passa no meio rural. Vale Tudo, que foi ao ar em 1988, contou com nomes de peso no elenco, e tinha, dentre outros personagens em papéis principais, Regina Duarte (Raquel), Glória Pires (Maria de Fátima), Antônio Fagundes (Ivan), Beatriz Segall (Odete Roitman), Carlos Alberto Riccelli (César) Renata Sorrah (Heleninha), Cássio Gábus Mendes (Afonso), Nathalia Timberg (Celina), Cássia Kis (Leila) e Reginaldo Faria (Marco Aurélio).