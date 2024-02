Morre Helena Rojo, atriz das novelas 'Cuidado com o Anjo' e 'Privilégio de Amar', aos 79 anos

A Associação Nacional de Atores do México informou, neste domingo (4), a morte da atriz Helena Rojo, 79, famosa por papéis em novelas mexicanas exibidas no Brasil, como "Privilégio de Amar" e "Cuidado com o anjo".

"Nossas mais profundas condolências à sua família, amigos e colegas", diz nota de pesar da entidade compartilhada nas redes sociais. O falecimento foi na tarde desse sábado (3), na Cidade do México. A causa não foi divulgada. Segundo o site da revista Quem, a atriz havia sido diagnosticada com câncer, mas não falava publicamente sobre a saúde.

Helena Rojo tinha mais de 50 anos de carreira, e começou trabalhando como modelo. A estreia nas telas foi no filme "El club de los suicidas", de 1970. Em 1974, foi contratada pela emissora mexicana Televisa, e estreou na novela "Extraño en su pueblo".

Nas telas brasileiras, além de "Privilégio de Amar" e "Cuidado com o anjo", a atriz apareceu na exibições da novela "Abraça-me muito forte" e "Coração Selvagem".

A atriz deixou três filhos. O velório e o enterro, segundo a imprensa mexicana, devem ser restritos à família.