Cantor Ailton Lima é preso com 30 quilos de droga, em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou a prisão em flagrante do cantor de forró e produtor musical Ailton Lima Picanço, na última sexta-feira (2), em Manaus. Segundo a corporação, ele estava com 30 quilos de skunk, um tipo de maconha. A droga é avaliada em R$ 200 mil.

Conforme divulgado pela PC-AM, o cantor era investigado pela comercialização de drogas em Manaus. O delegado Cícero Túlio informou que as diligências apontaram que Ailton trabalhava a mando de Rafael Brasil, conhecido como Rafinha. Segundo o delegado, Rafinha foi preso em 2019 por receptação, adulteração e roubo de veículos. Ele também já foi autuado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) por roubo a residência de um empresário.

Veja também

"Estávamos no encalço de Ailton, e ontem [sexta-feira] nós tivemos a informação de que ele estaria transportando as drogas. Nós saímos em diligências e o localizamos em via pública. Na oportunidade, interceptamos o veículo que ele estava, e durante a abordagem foram encontrados diversos tabletes de skunk”, detalhou o delegado.

Cícero Túlio afimou que o suspeito confessou que a droga seria levada para uma residência de Rafinha. A equipe policial foi ao endereço do indivíduo e encontrou dois carregadores e 30 munições.

Ailton foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.