Zé Vaqueiro diz que filho internado está 'estável' e compartilha: 'Estamos aprendendo muito'

O cantor Zé Vaqueiro afirmou que o filho Arthur está estável, mas ainda sem previsão de alta. Internado há seis meses por conta da síndrome da trissomia do cromossomo 13, o bebê está na UTI.

"Tudo que estamos vivendo, estamos aprendendo muito, principalmente com ele. A médica optou por só dar alta quando ela tiver a plena certeza de que ele vai pra casa realmente bem, que a gente consiga ter bons momentos com ele em casa e que a gente não passe por situações delicadas", disse Zé Vaqueiro, na tarde deste sábado (3), durante participação no Caldeirão com Mion, na TV Globo.

Ele lembrou que, além de Arthur, é pai de Daniel e Nicole e que precisa também ser referência de força para eles. "A vida não pode parar, você tem que se preocupar com todos. A infância deles também está em jogo, e eu sei que a infância influencia muito no desenvolvimento de uma grande pessoa e de, no futuro, se tornar um adulto que vai correr atrás dos sonhos, que vai ter dedicação e não vai ter traumas", afirmou.

O pernambucano ainda disse pedir muita sabedoria e ter fé em Deus para fazer da melhor forma possível. "Deus também foi muito generoso com a esposa que ele me deu, porque sei o quanto ela tem sido uma referência de grande mulher, de força, e muita coisa a gente não posta, é no off". Zé Vaqueiro é casado com a cearense Ingra Soares. O casal vive com os filhos no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, e compartilha com seguidores muitos momentos do tratamento de Arthur.

"Sei que está sendo especial o quanto temos aprendido, quanto temos nos apegado a Deus e Ele tem nos ensinado da melhor forma. Deus prepara cada um de nós, para que não desistamos, independentemente do tamanho do obstáculo, porque o processo pode ser doloroso, mas não podemos desistir. O propósito é gigante e, quando entendemos isso, vemos o quanto Deus é maravilhoso", comentou ao apresentador Marcos Mion.

Qual o problema de saúde do filho de Zé Vaqueiro?

O pequeno Arthur nasceu no dia 26 de julho de 2023. Desde então ele está tratando uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, a Síndrome de Patau. Por conta do diagnóstico, ele está internado na UTI.