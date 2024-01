Nattan não voltará aos palcos no Carnaval para seguir tratamento da voz, mas retorno será 'em breve'

O cantor Nattan não voltará aos palcos para o Carnaval 2024, pois segue em tratamento de cordas vocais, danificadas enquanto ele estava com H. Pylori. Em entrevista ao portal Leo Dias nesta terça-feira (30), entretanto, o artista cearense disse que o retorno "será em breve".

"O médico está com perspectivas de que eu volte logo. Ainda não vai ser no Carnaval, mas muito em breve estarei nos palcos de novo. Está mais perto do que longe", comentou o cantor de 24 anos.

No último dia 20 de janeiro, em entrevista ao colunista João Lima Neto, do Diário do Nordeste, o cantor Xand Avião, que é um dos sócios da carreira de Nattan, falou sobre o possível retorno dele e sobre a expectativa de retorno no Carnaval: "Estamos fazendo o possível e o impossível para voltar quanto antes. Acho que até o Carnaval ele tá do tamanho que o Brasil merece ele".

Ao portal Leo Dias, Nattan reiterou que está curado da bactéria H. Pylori, mas conta que enquanto tratava a infecção teve refluxo devido aos antibióticos, o que causou um edema nas suas cordas vocais, condição que o fez dar uma pausa na carreira neste fim de ano.

"Fiz recentemente um procedimento chamado laringoscopia diagnóstica para entender como está o edema que faz a voz falhar. O médico aproveitou e colocou corticoide nas pregas vocais", afirma.

Afastamento dos palcos

Nattan está afastado dos palcos desde o dia 31 de janeiro, quando fez show na virada do ano de Copacabana, no Rio de Janeiro. Dias antes, ele chegou a cancelar shows em Pernambuco já por problemas na voz.

Nas redes sociais no dia do anúncio do afastamento, Nattan detalhou que demorou a identificar a causa dos episódios de rouquidão e afonia.

"Eu chegava no show perfeitamente bem, com a fonoaudióloga no meu lado, e com 20, 30 minutos de show, minha voz sumia totalmente. Do nada. Não conseguia cantar, não conseguia voltar. É muito doloroso para um cantor que está querendo cantar em palco, está querendo se expressar ali, em um momento tão feliz, e não conseguir cantar", lamentou o cantor.