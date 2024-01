Família de Dani Li denuncia médica por morte da cantora após lipoaspiração; Polícia investiga

A causa da morte da cantora de brega Dani Li, falecida na quarta-feira (24), está sendo investigada pela Polícia Civil do Paraná. A artista morreu após passar por uma cirurgia de lipoaspiração no abdômen e nas costas e mastopexia – procedimento de elevação das mamas. As informações são do G1.

Géssica Feitosa Moraes de Andrade, delegada responsável pelo caso, afirmou que a morte aconteceu após uma intercorrência durante o procedimento.

A apuração também tenta entender se houve demora para a transferir Dani Li da clínica onde ele fez os procedimentos a um hospital após a complicação.

Até segunda-feira (29), a Polícia ouviu uma pessoa próxima à cantora e teve acesso aos prontuários médicos da paciente. A cirurgiã plástica, o anestesista e o hospital que atendeu a artista não se pronunciaram ainda sobre o caso.

Defesa de família fez denúncia no Conselho de Medicina

Evelim Paes, advogada que representa a família de Dani Li, afirmou que denunciou a médica ao Conselho Regional de Medicina (CRM).

O Conselho afirmou que irá instaurar um procedimento para apurar a denúncia de possível desvio ético cometido pela médica.

De acordo com Evelim Paes, a cantora fez o procedimento na tarde de sexta-feira (19). No mesmo dia, ela foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba. No local, a artista ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até quarta-feira, quando faleceu.