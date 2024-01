Cantora Dani Li morre aos 35 anos após procedimento cirúrgico

A cantora Dani Li, de 35 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (24). A dona do hit "Eu sou da Amazônia", estava internada há cerca de seis dias em Curitiba, no Paraná, onde passou por um procedimento cirúrgico.

O falecimento foi informado pelo marido da cantora, Marcelo Mira, na tarde desta quarta, de acordo com o g1. Não foi informado o motivo da internação e nem a causa da morte.

Segundo Marcelo, a família atualmente cuida do traslado do corpo. Conforme o jornal Diário da Amapá, um tio de Dani, Leno, informou que a cantora deve ser velada e sepultada em Macapá, onde estabeleceu sua carreira.

Veja também

Trajetória de Dani Li

Maria Danielle Fonseca Machado, a Dani Li, é natural de Afuá, no Pará, e ficou conhecida por cantar músicas sobre as belezas da região norte no estilo brega. Ela canta desde os cinco anos, e aos 17 se mudou para Macapá e formou o grupo "Banda Sensação". Seu sucesso "Eu sou da Amazônia" veio em 2008, quando ela conheceu o poeta Osmar Júnior, autor da canção.

O artista deu entrevista à Rede Amazônica, afiliada da TV Globo, sobre a morte da artista. "Nós tínhamos uma grande amizade. Ela era muito trabalhadora, honesta e humilde [...] Hoje faleceu uma das maiores cantoras que a gente viu nascer, até um dia amiga", desabafou Osmar.