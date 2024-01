Boninho anuncia que 'Big Fone' irá tocar no BBB 24 e promete 'strike'

Boninho, diretor de gênero do BBB 24, anunciou na tarde desta quarta-feira (24), no Instagram, que o "Big Fone" irá tocar em breve no reality show. Na legenda da postagem, ele prometeu que o equipamento vai "mostrar a cara" com um "strike". "O que vai ser?", provocou o criador do programa.

"Atenção, preste bem atenção, alguém viu algum Big Fone por aí?", disse Boninho, sorrindo e segurando um telefone. Nos comentários do vídeo, seguidores do diretor fizeram várias especulações. "Tomara que seja: 'você está no paredão'", sugeriu uma. "Por favor, uma repescagem. Queremos o Maycon de volta", brincou o colunista Chico Barney.

Mari Gonzales, ex-BBB e uma das apresentadoras do 'MesaCast BBB', também escreveu: "Falei dele [Big Fone] hoje, vai ser tudo".

No entanto, ainda não há data nem horário definidos para o momento em que o telefone irá tocar e surpreender os confinados.

Festa de quarta

Na noite desta quarta, brothers e sisters irão curtir o show da banda Jota Quest. O grupo, que tem como vocalista Rogério Flausino, promete um repertório extenso e recheado de sucessos, como "Amor Maior", "Na Moral", "Blecaute" e "Numa Boa".