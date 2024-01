Entenda briga com Enzo Celulari que movimentou João Guilherme, Sasha Meneghel e até Xuxa

Nesta semana, uma polêmica envolvendo diversos famosos como Enzo Celulari, Bruna Marquezine, João Guilherme, Sasha Meneghel, João Figueiredo e até Xuxa circulou nas redes sociais. O filho de Claudia Raia e Edson Celulari teria falado mal do casamento da filha da Rainha dos Baixinhos

Segundo o portal Léo Dias, o fato teria ocorrido durante uma viagem a Fernando de Noronha, quando em uma roda de amigos Enzo disse que João Figueiredo se casou com Sasha por interesse.

Sasha teria descoberto, não gostou e parou de falar com o amigo, de quem era próximo. Eles possuem várias amizades em comum como João Guilherme, Bruna Marquezine e Jade Picon.

O boato teria se espalhado, e as celebridades, menos Jade, pararam de seguir Enzo no Instagram.

Tentativa de intervenção com Xuxa

Após ficar abalado com a situação, Enzo teria pedido a sua mãe, Claudia Raia, que ligasse para Xuxa para tentar resolver o desacordo, segundo fontes do portal Léo Dias. No entanto, a Rainha dos Baixinhos não teria remediado a situação, e segue decepcionada por Enzo Celulari ter falado do casamento de sua filha.

Xuxa teria defendido João Figueiredo, querido por toda a família Meneghel. O marido de Sasha é cantor gospel, e está em transição em sua carreira musical, se apresentando como João Lucas.

Briga entre Enzo Celulari e João Guilherme

Outro capítulo de polêmicas entre celebridades que está sendo comentado é uma possível rivalidade entre Enzo Celulari e João Guilherme. Conforme o jornal Extra, as motivações seriam ciúme de Bruna Marquezine e "disputa de mercado" por contratos.

João e Bruna estariam vivendo um affair, e é válido relembrar que a atriz já namorou Enzo Celulari.

O segundo ponto da desavença seria o incômodo de Enzo pelo fato do filho de Leonardo estar supostamente o "copiando" no perfil e no tipo de público.