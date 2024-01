Homem é preso duas vezes em três dias tentando invadir apartamento de Taylor Swift

Um homem de 33 anos foi preso duas vezes, durante um período de três dias após perseguir Taylor Swift nas redondezas da casa dela em Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, na última terça-feira (23). As informações são do jornal New York Times.

Identificado como David Crowe, ele foi autuado por assédio e perseguição. O suspeito teria tentando entrar no prédio da artista no sábado (20) e na segunda-feira (22).

Veja também

O veículo norte-americano não soube informar se a cantora estava no apartamento no momento das possíveis invasões. No domingo (21), Taylor esteve em uma partida de futebol americano, em Nova York, entre Buffalo Bills e o Kansas City Chiefs. Travis Kelce, namorado da estrela, é um dos jogadores do time.

Contra Crowe já existiam dois mandados de prisão, de 2017, um por abrir um contêiner ilegal e outro por conduta desordeira no bairro de Greenpoint, no Brooklyn.