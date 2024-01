Xand Avião fala sobre volta aos palcos de Nattan: 'Quero que ele volte hoje'

Em entrevista exclusiva à coluna, o cantor Xand Avião falou sobre o estado de saúde do cantor Nattan. O veterano do forró é um dos sócios da carreira do artista cearense e vem acompanhando, diariamente, o estado de saúde do forrozeiro que se afastou dos palcos após ser diagnosticado com um edema nas cordas vocais — devido a crises de refluxo.

"Ele é um trator sem freio, é hiperativo. É tudo o quê você vê no palco. Ele tá seguindo a risca tudo o que o médico pediu, se eu falar que não tá fazendo eu vou tá mentindo. Ele já tava sem beber a mais de três meses devido à bactéria que ele tava. Devido aos remédios, apareceu esse negócio na garganta", explicou Xand Avião.

Assista à entrevista:

Sobre o retorno de Nattan aos palcos, o comandante dos Aviões respondeu:

Xand Avião Cantor A gente tá tratando. A gente não tem uma data. Eu quero que ele volte hoje. Ele também tá muito agoniado. Porque um cantor sem poder cantar é igual um jogador sem poder fazer gol. Então, imagina como tá a cabeça desse menino? A gente tá tentando acalmar ele, ele quer voltar, quer voltar, quer voltar, quer voltar. O médico não acha prudente, porque se ele voltar agora sem tá totalmente tratado daqui a um mês ele para de novo

Tratamento em São Paulo

Segundo Xand Avião, Nattan tem viagem marcada para São Paulo com objetivo de realizar um exame nas cordas vocais. Na semana passada, ele havia tentado realizar o mesmo procedimento, mas a garganta ainda estava inflamada.

"Agora, já desinflamou bem. Ele vem para cá fazer tudo o que for possível para voltar quanto antes. Estamos fazendo o possível e o impossível para voltar quanto antes. Acho que até o Carnaval ele tá do tamanho que o Brasil merece ele", explicou Xand Avião.