Xand Avião lança álbum 'Mixtura' na próxima sexta (26) e revela criação de nova festa; assista

Os fãs de Xand Avião podem se programar para mais um evento do forrozeiro. Em entrevista exclusiva à coluna, o artista revelou a criação de uma nova festa em 2024. A nova label é intitulada por "Mixtura" — mesmo nome do novo produto audiovisual do cantor que terá as primeiras singles lançadas no dia 26 de janeiro,

"Vai virar uma label. O show do 'Mixtura' você só vai ver no 'Mixtura'. É tipo o Thiaguinho com o 'Tardezinha'", ressaltou o forrozeiro.

Assista à entrevista:

Segundo o Xand Avião, a primeira cidade por onde o evento irá passar já foi escolhida: "Iremos soltar agenda depois do Carnaval".

Hits nacionais na cadência do forró

No repertório do álbum "Mixtura", Xand Avião contemplou fãs com funk, trap, forró, piseiro, pagode e muito mais em uma união de diversos gêneros musicais.

Xand Avião Cantor Eu peguei algumas músicas, as mais pedidas nos shows. 'Indecisão' é top um, seguido de 'Quem Ama Cuida', 'Chá de Costas', 'Alta Estação', são as mais pedidas. Eu peguei essas canções e chamei amigos para cantar comigo, além de outras letras que eu gosto de ouvir. Tem música do Wiu, do Belo, Djvan, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, fiz uma salada musical

A produção musical contou feats de João Gomes, Simone Mendes, Juliette e Felipe Amorim. No setlist, o cantor selecionou canções do Aviões do Forró e hits de cantores como Simone e Simaria, Raça Negra, Wiu, Diogo Nogueira, entre outros.

Os primeiros lançamentos do novo álbum serão duetos gravados com a cantora Simone. Juntos, eles interpretaram as composições "Primeiro Passo", "Ânsia" e "Volta Vai".