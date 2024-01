Xand Avião aconselha João Gomes sobre paternidade: 'Vira uma chave'

Em entrevista exclusiva à coluna, nesta quinta-feira (18), o cantor Xand Avião falou sobre paternidade. No bate-papo, ele deixou um conselho ao novo papai do forró — o pernambucano João Gomes. O primeiro herdeiro do dono hit "Meu Pedaço de Pecado", fruto do relacionamento com a influenciadora Ary Mirelle, nasceu na terça-feira (16).

O veterano do forró lamentou ter perdido muitos compromissos dos filhos na primeira infância. Ainda na entrevista, ele fez uma alerta ao amigo.

Assista à entrevista:

"Quando nasce, parece que vira uma chave, não sei se no coração ou na cabeça. Você muda totalmente. O que eu posso falar para o João, e para todos meus amigos que foram papais agora há pouco tempo, é que se dê tempo. Porque passa muito rápido. Perdi aniversário do Enzo, perdi festinha da escola da Bebela, me arrependo muito disso", destacou o Xand Avião.

O cantor de forró pontuou que João Gomes precisa organizar a agenda de shows, mas sem parar de cantar. "Tente otimizar, não é parar de cantar. Porque a gente ama fazer isso. Tente otimizar o tempo, Porque passa muito tempo".

Por fim, o cantor destacou que o colega de música irá por situações de voos mais complicadas. "Ele agora vai entender o que é acabar um show aqui em São Paulo, eu já fiz várias vezes, e bater em Fortaleza só para ver os filhos e voltar de novo", comentou Xand Avião.