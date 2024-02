Baile da Vogue 2024: veja tema e alguns looks da festa

O tradicional Baile da Vogue aconteceu, na noite desse sábado (3), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, reunindo famosos e artistas em uma celebração da arte e da fantasia carnavalesca. As roupas de gala e fantasias deste ano fizeram referência ao tema da festa: Galáctika. A ideia era unir elementos cósmicos, astrais e estratosféricos nos looks e performances.

A folia fashionista reuniu artistas como Deborah Secco, Sasha Meneghel, Paolla Oliveira, Zezé Motta e Dakota Johnson - estrela do filme "50 Tons de Cinza". A seguir, veja alguns looks das celebridades.

Looks da festa

Juliette vestiu elementos prateados e cobriu os seios com uma grande lua espelhada.

A atriz Flávia Alessandra relembrou os tempos da novela "Morde e Assopra" e incorporou uma robô. "Oi! Sou a Zaz, uma humana robótica projetada em série. Muito prazer!", escreveu no Instagram. Destaque para um boneco pendurado na fantasia.

Com uma super produção detalhista, Deborah Secco surgiu quase irreconhecível como uma ET carregando um bebê ET. Nas redes sociais, ela divulgou um vídeo da personagem "aterrizando" na praia do Rio de Janeiro.

Monique Alfradique apostou em uma homenagem à "Garota do Fantástico". "Inspirada na nossa eterna garota fantástica Isadora Ribeiro… Para inspirar e lembrar que todas as mulheres são fantásticas. Esse look tem uma pegada futurista e atemporal para reforçar que o poder feminino é o futuro!", escreveu ao divulgar o look.

A influenciadora Camilla de Lucas se vestiu de balões de látex. "Represento as partículas de explosão do BIG BANG, a origem de toda a GALÁXIA segundo a ciência. E como moda é criatividade, a arte não tem limite! Ela transcende marcas e grifes, se manifestando de maneira única em cada criação. Por isso, idealizei um look feito 100% com balões de látex que foram moldados no meu corpo pra essa noite Galáctika!", escreveu no Instagram.

O Baile da Vogue acontece anualmente, no período carnavalesco, e é realizado no Copacabana Palace, tradicional hotel da Zona Sul do Rio de Janeiro.