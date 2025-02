Mariah Carey viraliza nas redes sociais após falar em português

A cantora Mariah Carey deu entrevista para o “Fantástico”, exibida no domingo (23), sobre sua apresentação no evento “Amazônia Para Sempre”. Durante a conversa, ela se arriscou no português ao falar a famosa frase "eu vou tomar um tacacá", da música "Voando pro Pará", de Joelma.

Nas redes sociais, a cantora americana acabou viralizando. “Eu vivi para ver a Mariah Carey falando eu vou tomar um tacacá”, escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter.

“Nunca pensei em ver a Mariah Carey falando que vai tomar um tacacá”, disse outro. “Depois do show em Belém, a Joelma vai chamar a Mariah Carey bem ali num cantinho para um feat estilo Calypso, enquanto tomam um tacacá”, imaginou mais um.

O show de Mariah em Belém acontece dia 17 de setembro. O anúncio foi feito ontem, nas redes sociais do projeto, organizado pelos mesmos criadores do The Town e do Rock in Rio.

O festival "Amazônia para Sempre" terá um palco de 25 metros em formato de vitória-régia, planta aquática comum em toda a região amazônica. A ideia é que a estrutura flutue sobre o rio e a artista se apresente em cima dele.