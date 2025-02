CAPTEI: Grupo Normatel entrega Acqualina - O Luxo das Alturas no Meireles

Na noite de quinta-feira, 20, o Grupo Normatel fez a entrega das chaves aos proprietários das unidades do Acqualina, um empreendimento que redefiniu os padrões de sofisticação e exclusividade no Meireles. O projeto do edifício é do arquiteto Daniel Arruda e está localizado no corredor de ouro do Meireles, uma das áreas mais cobiçadas do Nordeste, erguendo-se imponente no cruzamento da avenida Antônio Justa e rua Barbosa de Freitas.

Legenda: Ed Acqualina Foto: LC Moreira

As 80 unidades refletem um estilo de vida luxuoso. Uma verdadeira experiência de moradia. Por lá, uma infraestrutura premium: elevadores de alta velocidade, jardim vertical auto-manutenível e uma piscina elevada com vista deslumbrante para o mar. No rooftop, a 135 metros de altura, uma academia completa, um sofisticado SPA e uma área gourmet para eventos.

Legenda: Ed Acqualina Foto: LC Moreira

Os proprietários foram recepcionados em grande estilo.

Legenda: DJ Itaquê Figueiredo Foto: LC Moreira

Por lá, DJ Itaquê, que garantiu uma playlist sofisticada para a recepção.

Legenda: Jorge Doudment e Vivian Fernandes Foto: LC Moreira

Em seguida, Vívian Fernandez acompanhada pelo saxofone de Jorge Doudment animou a festa.

A gastronomia, uma verdadeira experiência sensorial, assinada por Fashion Gourmet.

Legenda: Lorrane Cabral e Daniel Arruda Foto: LC Moreira

Para guiar a noite repleta de elegância e charme, Lorrane Cabral apresentou o cerimonial.

Legenda: Junior Mello, Daniel Arruda, Fernando Meirelles e Rafael Brasil Foto: LC Moreira

Com este lançamento, o Grupo Normatel reafirmou seu compromisso com inovação, excelência e a criação de experiências incomparáveis para seus clientes. Um novo paradigma de moradia se instalou em Fortaleza.

Legenda: Ed Acqualina Foto: LC Moreira

E, o Acqualina, agora entregue, promete ser um novo marco de sofisticação e lifestyle na cidade.

Legenda: Ed Acqualina Foto: LC Moreira

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Junior Mello e Rafael Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Arruda e Claudio Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Meirelles e João Victor Meirelles Foto: LC Moreira

Legenda: Junior e Flávia Furtado Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Hianna Jucá, Claudio Brasil e Rafael Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur Aguiar, Ana Brígido e Davi Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Carla e Mirella Sofia, Pedro Arlego e Marina Sofia Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Melo e Neidinha Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Verissimo, Evandro Colares e Claudio Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Ed Aqualina Foto: LC Moreira

Legenda: Cleonisio Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Assis de Paula e Elisangela Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Ed Acqualina Foto: LC Moreira

Legenda: Ed Acqualina Foto: LC Moreira

Legenda: Ed Acqualina Foto: LC Moreira

Legenda: Ed Acqualina Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Colares, Junior e Flávia Furtado Mello, Hianna Jucá e Fernando Meirelles Foto: LC Moreira

Legenda: Fabrício Ponte, Luisa Weber e Julia Weber Foto: LC Moreira

Legenda: Ed Acqualina Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Franciane, Ticiane e Lidiane Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Pinheiro e Jamilly Collyer Foto: LC Moreira

Legenda: Italo Feitosa e Isabella Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: José Maria Araújo, Francisca Maria e Camila Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Júlia Leite e João Victor Foto: LC Moreira

Legenda: Daniely Oliveira e Adolf Eric Foto: LC Moreira

Legenda: Vivian Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Toinho Nunes e Maria Mesael Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Melo e Jaqueline Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Magalhães e Christiane Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Fernandes e Moisés Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo Wilane e Evania Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Ednaldo Alves, Erika Carvalho, Marliete Rodrigues e Antonio Elialdo Foto: LC Moreira

Legenda: Julio Aldigueri Foto: LC Moreira

Legenda: Lorrane Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Maira Teófilo e João Marcelo Foto: LC Moreira

Legenda: Otília e Ricardo Pesce Foto: LC Moreira

Legenda: Flavio Lima e Paulo Pepino Foto: LC Moreira

Legenda: Renzo e Melina Sudário Foto: LC Moreira

Legenda: Ed Acqualina Foto: LC Moreira

Legenda: Ed Acqualina Foto: LC Moreira

Legenda: Ed Acqualina Foto: LC Moreira

Legenda: Junior Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Meirelles Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Arruda Foto: LC Moreira