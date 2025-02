Após 13 anos, 'Grávida de Taubaté' revela detalhes da falsa gravidez: 'Ação do demônio'

Maria Verônica César Santos, conhecida como "Gravida de Taubaté" por mentir sobre uma gravidez de quadrigêmios, em 2012, se pronunciou em rede aberta sobre o caso após 13 anos. Em entrevista ao apresentador Celso Portiolli, no "Domingo Legal" desse domingo (23), ela revelou que tudo foi fruto de uma "ação do demônio".

Durante a conversa, Verônica afirmou que integrou uma seita satânica entre os anos 2000 e 2010, e que teria passado por um ritual de magia negra para engravidar novamente.

Na sexta-feira santa, em 2011, nós participamos de um encontro com várias pessoas. Nessa noite, foi dito para fazer pedidos e eles iriam ser realizados. Eu fiz o meu pedido. Escrevi que queria ficar grávida de novo. Todo mundo fez o pedido e entregou. A pessoa lá que estava lá conversando como se fosse o demônio pegou o papel, dobrou, molhou e engoliu. E disse que o meu ele iria realizar. Eu achava que eles seriam capazes de reverter a vasectomia do meu marido e que algo ia acontecer ali Maria Verônica César Santos

Marido de Verônica não sabia de nada

O suposto ritual teria dado a luz à "Grávida de Taubaté", um alter ego enigmático que teria enganado até o marido de Verônica, Kleber, que também participava da seita. “Ele acreditava. Penso que foi a única pessoa que eu traí, foi ele, porque não consegui dizer a ele que aquilo não era real. Todas as pessoas me perguntam: ele sabia? Não, ele não sabia de nada", contou.

Ainda na entrevista, Verônica disse que consultou uma psicóloga anos depois do caso, e foi quando descobriu que havia sofrido de uma "gravidez psicológica". "Fiz o teste de farmácia e o primeiro deu positivo. Fiquei superfeliz, achei que fosse um milagre e a barriga cresceu. Percebi que ela parou de crescer e aí eu já tinha noção que algo poderia não estar certo, mas acreditava que aquilo ia acontecer", comentou.

Arrependimentos e silêncio

Às lágrimas, Verônica se defendeu dizendo que não queria chamar a atenção da imprensa, mas que foi sustentando a mentira com o passar do tempo "Estou aqui porque queria dizer para as pessoas que, tudo que ouviram a mídia falar, existia um pouquinho mais. Eu posso ter tido um problema psicológico. Mas o demônio ali, também existiu”, justificou.

A mulher também admitiu que usava panos para mascarar a barriga e desmentiu rumores de que utilizava próteses de silicone. "Quando fui para lá e participava dos rituais, a gente sempre sabia e eu era orientada que levava comigo quatro demônios”, explicou, a respeito do porquê de terem sido quadrigêmeos.

Gratidão pela descoberta

A farsa da "Grávida de Taubaté" foi descoberta pela jornalista Chris Flores, que trabalhava na TV Record, na época. Em entrevista no programa "The Noite", no SBT, ela contou que sempre suspeitou da história. "Eu tinha vontade de chutar aquela barriga", disse.

Segundo Chris, a ultrassonografia dos supostos quadrigêmios utilizada por Verônica para justificar a gravidez era falso, roubado da internet. Após a repercussão, a mentira caiu e a verdade foi revelada. Para a própria grávida, a descoberta foi um "alívio".

"Sou eternamente grata a Chris Flores. Espero me encontrar com ela muito breve. Minha primeira reação foi imaginar o que as pessoas falariam com relação a isso. Minha irmã me abraçou, tirou as coisas que estavam em mim. Os panos, colares da seita. As pessoas da seita não queriam deixar minha irmã me tirar", desabafou.

Com o passar dos anos, Verônica se reconciliou com o marido e os dois "recomeçaram do zero". Ao fim da entrevista, ela afirmou que a escola que havia recebido da seita foi fechada, pondo um fim na história.