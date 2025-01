Conhecida por simular uma gravidez quádrupla em rede nacional há 13 anos, a “Grávida de Taubaté”, como passou a ser chamada na internet, voltou a aparecer. Maria Verônica, como é o nome real da mulher, publicou vídeos no Instagram e no YouTube em que explica o que aconteceu no passado.

O perfil mantido por ela na rede social acumula 9,2 mil seguidores nesta sexta-feira (24). Na conta, estão imagens religiosas e algumas fotos de uma cachorra de estimação. A primeira publicação data de 2015. No entanto, as únicas postagens mostrando o rosto são as do reaparecimento, feitas nesta semana.

Na primeira gravação, publicada na segunda-feira (20), ela aparece bem diferente de quando ganhou notoriedade na televisão e promete contar, semanalmente, o seu “testemunho”. Com uma camisa branca e um tom sóbrio, a mulher se colocou na frente de um altar em que estão uma imagem de Nossa Senhora e um quadro de Jesus Cristo.

“Venho com este canal retomar a minha identidade. Muitas pessoas me conhecem como a grávida de Taubaté, mas agora quero ser conhecida como Maria Verônica”, revela ela no vídeo de apresentação.

Na quarta-feira (22), Maria Verônica voltou a postar, desta vez relatando sua trajetória de conversão ao catolicismo. Ela recita um trecho religioso enquanto segura a bíblia nas mãos.

“Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digna de ser chamada tua filha”, fala a mulher. Nesse vídeo, ela relata que, em 2012, “a mídia” promoveu “um dos maiores sensacionalismos” da sua vida e que, naquela ocasião, houve a sua conversão à religião, depois de ter passado sete anos afastada da igreja.

Caso de TV

O caso de Maria Verônica repercutiu em 2012, quando ela, moradora de Taubaté (SP), afirmou estar grávida de quatro bebês.

Com a situação, a falsa gestante, acompanhada do marido, participou de programas de televisão, onde recebeu doações de produtos para as supostas crianças. A mentira foi descoberta e a barriga era, na verdade, uma prótese de silicone.

O reaparecimento dela acontece após um processo por estelionato ser encerrado anos após a polêmica. No decorrer do processo, a defesa da “Grávida de Taubaté” sustentou a versão de que ela poderia ter vivido uma gravidez psicológica.