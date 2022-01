Grávida de Taubaté: um dos maiores memes da história completa 10 anos

Há dez anos, o Brasil conhecia um de seus maiores memes da história, após uma gravidez de quadrigêmeos chegar à mídia e ganhar repercussão nacional. Porém, com um desfecho inesperado: a gestação era falsa.

Conhecida como "Grávida de Taubaté", a pedagoga Maria Verônica Santos levou a mentira para o programa Hoje em Dia, da Record TV, e passou a receber doações, como fraldas, móveis, dinheiro e enxoval para as crianças.

"Supermãe"

A história de dificuldade dela e do esposo, pela gestação de quatro meninas de uma vez, comoveu o país. O caso também chamou bastante atenção pelo tamanho exagerado da barriga de Verônica, que na época passou a ser chamada de "supermãe".

No entanto, a gestação passou a ser motivo de desconfiança e a farsa logo foi descoberta, com a revelação de que o que estava por baixo dos vestidos estampados que usava, na verdade, era espuma e pedaços de pano.

Com a revelação, o caso chegou à polícia e ao judiciário, se transformando em um meme lembrado até hoje. A expressão "de Taubaté", faz referência à cidade onde Verônica mora, e passou a ser replicado como sinônimo para mentira.

Repercussão do caso "grávida de Taubaté"

A popularidade que o meme tomou foi enorme, passando por brincadeiras, desenhos e frases motivacionais na internet até propagandas e fantasias de carnaval, ano após ano.

Em 2020, a escola de samba São Clemente, do Rio de Janeiro, dedicou uma ala inteira do desfile com integrantes vestidos de Grávida de Taubaté.

Até hoje, a falsa gravidez é repercutida e relembrada em podcasts e programas de TV e da internet.

Segundo informações do G1, o casal foi processado por estelionato, após uma administradora de empresas de Santa Catarina identificar que era dela o ultrassom usado por Maria Verônica. O processo foi encerrado pela Justiça três anos depois do caso vir a tona.

Desde então, ela e o marido vivem de forma discreta e sem perfis facilmente identificáveis nas redes sociais. Maria Verônica chegou a manter uma loja de artigos religiosos por um tempo, mas fechou o comércio.