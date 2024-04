Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (26)

A novela 'Familia é Tudo' desta sexta-feira (26) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Hans se preocupa com a ameaça de Mila.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta sexta-feira

Hans se preocupa com a ameaça de Mila. Tom acompanha Vênus até a casa de Nilton. Leda estranha o interesse de Catarina na investigação de Vênus. Mila exige se casar com Hans. Nilton conta para Otto sobre a investigação de Vênus, e ele pede para alguém, ao telefone, que impeça a moça. Leda, Lulu e Nanda recebem telefonemas misteriosos e reagem com irritação.

Guto tenta convidar Lupita para jantar. Lizandra se interessa por Guto, e Leda fica enciumada. Plutão tem um plano para que Andrômeda se declare para Chicão. Chantal teme que Lupita se decepcione com Júpiter. Chicão incentiva Guto a viajar com Lupita. Murilo vê Electra e Luca se beijando. Brenda não aceita que Tom peça Vênus em casamento.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.