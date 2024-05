Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (6)

Diversos concursos e seleções públicas estão com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (6), com salários que chegam a quase R$ 14 mil. Há oportunidades para candidatos com níveis médio, técnico e superior.

Algumas seleções têm prazo para inscrições terminando nesta semana. Confira a lista abaixo.

Prefeitura de Camocim

A Prefeitura de Camocim lançou edital de um novo concurso para diversas vagas, incluindo guarda municipal e agente de trânsito. As inscrições seguem abertas até o dia 29 de maio, através do site da Consulpam.

É possível solicitar a isenção somente entre os dias 29 e 30 de abril. A data da prova objetiva será realizada em agosto e deve variar conforme a vaga. Já os resultados estão previstos para outubro.

Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 8.029. O concurso terá validade de dois anos.

>> Confira os cargos

Estágio na Vivo

O Programa de Estágio da Vivo está com cerca de 500 vagas abertas para 15 cidades do País, incluindo Fortaleza, no Ceará. Do total, 50% das oportunidades são dedicadas exclusivamente para candidatos negros.

Interessados precisam ser universitários, com formação entre julho de 2025 e julho de 2027. Para tecnólogos, é necessário estar cursando a partir do 2º semestre.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia 19 de maio, pelo site da 99 jobs. Os selecionados poderão atuar nas seguintes áreas: Auditoria, Comercial e Negócios, Engenharia, Experiência do Cliente, Finanças, Jurídico, Marketing e Produtos, Recursos Humanos, Sustentabilidade, além de Tecnologia e Digital.

Estágio no TRE-CE

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) abriu processo seletivo de estágio com vagas para estudantes de graduação e pós-graduação de diversos cursos. As vagas são para cadastro de reserva, no qual os candidatos serão convocados à medida que surgirem oportunidades no programa.

Os selecionados receberão bolsa mensal no valor de R$ 1.302,00, no caso da graduação, e R$ 2.343,25, no caso da pós-graduação. Há o acréscimo de auxílio-transporte, que será pago por dia efetivamente estagiado nas dependências físicas do TRE, além de seguro de acidentes pessoais.

A carga horária de estágio para os estudantes de graduação é de 20 horas semanais e de pós, 25 horas. O estágio tem duração mínima de seis meses, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos. Os postos de atuação serão as unidades administrativas localizadas na sede do TRE, nos cartórios, nas diretorias e polos administrativos.

Os interessados devem estar regularmente matriculados em cursos presenciais ou à distância, que tenham cursado, no mínimo, 50% dos créditos obrigatórios do curso e mantenham uma média global não inferior a sete.

A primeira fase da seleção fica a cargo das instituições de ensino, que deverão realizar cadastro junto ao órgão até o dia 10 de maio.

Estágio na Advocacia Geral da União (AGU)

A Advocacia Geral da União (AGU), por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), está com processo seletivo de estágio para estudantes do nível médio e superior em todo o Brasil. No Ceará, há vagas para as cidades de Fortaleza e Sobral.

As oportunidades são para os cursos de Design Gráfico, Direito, Economia, Engenharia Civil, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Informática, dentre outros.

Segundo o edital, o estágio oferece bolsa auxílio nos valores de R$ 787,98 por mês (20h semanais) e R$ 1.125,69 por mês (30h semanais) para o ensino superior, e R$ 486,05 por mês (20h semanais) e R$ 694,36 por mês (30h semanais) para ensino médio. Também é oferecido auxílio-transporte de R$ 10,00 por dia estagiado.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo Portal CIEE até as 12 horas do dia 10 de maio. O processo possui três fases, sendo elas: inscrição online, prova online e entrevista na AGU.

TRF-2

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que abrange os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, abriu edital para concurso público. As vagas de nível superior são para cadastro de reserva para os cargos de Analista e Técnico Judiciário, com salário inicial que varia de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78.

>> Veja edital completo

As inscrições devem ser feitas até 10 de maio, pelo site do Instituto AOCP, que é a banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 70 para Técnico Judiciário, e R$ 80 para Analista Judiciário.

Rede Municipal de Ensino

A Prefeitura de Fortaleza abriu seleção pública de professores substitutos para Rede Municipal de Ensino. Ao todo, são ofertadas 4.914 vagas para formação de cadastro de reserva. Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de maio, por meio do Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura. O valor da taxa de inscrição é de R$ 110.

Para participar da seleção, o candidato deve ter licenciatura em pedagogia ou licenciatura que habilite para ensino nas seguintes disciplinas: artes, ciências, educação física, geografia, história, língua portuguesa, língua inglesa, matemática e ensino religioso. Para os candidatos da área bilíngue, é necessário, além do diploma de conclusão de nível superior, ter formação curricular ou complementar em Libras.

>> Veja edital para professor substituto de pedagogia

>> Veja edital para professor substituto de áreas específicas