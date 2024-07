ICC oferta vagas para jovem aprendiz; saiba como participar

O Instituto do Câncer do Ceará (ICC) está com vagas abertas para o programa de jovem aprendiz até o dia 31 de julho.

Os interessados devem ter entre 18 e 22 anos, ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio e possuir disponibilidade para cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias.

Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail talentos@icc.org.br até o dia 31 deste mês. Ao todo, são seis vagas disponíveis divididas entre os negócios que compõem o grupo ICC. São eles:

Hospital Haroldo Juaçaba

Hospital São Raimundo

Faculdade Rodolfo Téofilo

ICC Biolabs

LIV Saúde

Casa Vida

Benefícios

Segundo o ICC, o salário do programa é compatível com o mercado. Além disso, os selecionados receberão vale-transporte e terão refeição no local.

O objetivo do novo programa de jovem aprendiz é oferecer uma base sólida para que os aprendizes desenvolvam suas carreiras em uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente, ressalta a instituição.