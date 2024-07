Instituto Confúcio, da UFC, abre inscrições para curso de mandarim; veja como participar

O Instituto Confúcio, localizado na Universidade Federal do Ceará, no Campus do Pici, em Fortaleza, está com inscrições abertas até o dia 5 de agosto para os interessados em um curso de língua chinesa (mandarim). Os interessados podem se inscrever no site do Cetrede, onde estão disponíveis as 15 turmas ofertadas, entre presenciais e on-line, sendo cinco delas para o nível básico 1.

O curso é organizado em três níveis, divididos em básico, intermediário e avançado. Cada um deles também conta com três subníveis, totalizando 64 horas por semestre. Segundo a UFC, o programa do curso abrange as habilidades de fala, escuta, leitura e escrita da língua chinesa.

A lista de inscritos será divulgada no site do Instituto Confúcio na UFC até o dia 8 de agosto, dias após a finalização do processo de inscrições. Enquanto isso, as aulas terão início no dia 12 de agosto.

As aulas, inclusive, configuram apenas uma das formas de aprendizagem propostas. O Instituto Confúcio na UFC também oferece eventos culturais complementares com objetivo de enriquecer a experiência de aprendizado, promovendo a oportunidade de aprender não apenas o idioma, mas também sobre os costumes e tradições da China.