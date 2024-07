Casa de Cultura Britânica da UFC oferece curso básico de inglês para alunos de escolas públicas

Estão abertas as inscrições para o curso de inglês básico da Casa de Cultura Britânica da Universidade Federal do Ceará (UFC). O curso é gratuito e destinado a alunos ou egressos de escolas públicas — que estejam concluindo ou que concluíram recentemente (fim de 2023 ou início de 2024) o ensino médio.

Interessados têm até esta quinta-feira (18) para se inscrever. São ofertadas 100 vagas, ao todo.

Por se tratar de um curso básico, a UFC ressalta que a iniciativa é destinada a pessoas com pouco ou nenhum contato com o idioma inglês. Além disso, também podem concorrer às vagas alunos que tenham recebido bolsa integral em instituições privadas, desde que também não tenham conhecimento da língua inglesa.

Como me inscrever?

As inscrições devem ser feitas de maneira online, por meio de formulário eletrônico e envio da documentação exigida no edital.

Já as aulas começam no dia 27 de julho e serão presenciais, aos sábados, de 8h30min às 12h, na sede da Casa de Cultura Britânica da UFC, no campus do Benfica.

O curso será de dois semestres letivos, com carga horária total de 128 horas (64 horas em cada semestre).